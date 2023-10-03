«Я всюду хожу с охранниками»: экс-жена застреленного в Днепре водителя об угрозах ей и детям

Бывшая жена застреленного в Днепре Джумбери Силогавы говорит, что ей и детям угрожают неизвестные.

Более месяца назад в Днепре во время стычки с патрульными застрелили водителя Джумбери Силогаву. Его бывшая жена Наталья говорит, что сейчас повсюду ходит с охранниками, потому что ей угрожают неизвестные. Об этом женщина рассказала в программе «Говорит вся страна».

Наталья боится за свою жизнь и детей. Двое сыновей 12 и 14 лет, которые были с отцом во время инцидента, понемногу приходят в себя от увиденного, говорит женщина. Также она рассказала, как узнала об инциденте.

В тот день мне позвонил неизвестный номер, представился полицейским, сказал: не волнуйтесь, с вашими детьми все хорошо, но ваш муж застрелен. Я сразу в это не поверила и сказала: они уехали на море, это неправда. В настоящее время я везде хожу с охранниками, ведь получаю много угроз от неизвестных мне людей. Мне писали, что нужно убить моих детей, ведь они не так себя вели, когда находились в автомобиле с мужем. Сейчас их психологическое состояние улучшилось, но раньше на них было важно смотреть, ведь их отца застрелили на их глазах, – говорит бывшая жена убитого.

Кроме этого, Наталья отметила, что считает новую любовницу бывшего мужа, которая была с ним в машине на момент инцидента, виновной в произошедшем.

Напомним, ранее Наталья рассказала журналистам, что Силогава ранее нарушал правила дорожного движения и в день своей смерти был пьян. Кроме того, женщина взволнована всем хейтом, который льется на ее детей в соцсетях. Сыновья женщины, ставшие свидетелями инцидента, занимаются с психологом, ведь нуждаются в помощи специалистов после пережитого.

Что предшествовало

Резонансная история произошла вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы. Патрульные остановили машину, нарушившую правила дорожного движения. Позже между стражами порядка, водителем и пассажирами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой ранили инспекторшу и застрелили Джумбери Силогаву.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела. Против патрульного, подозреваемого в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. И по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

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