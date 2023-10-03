Олігарха із Дніпра Коломойського рф внесла до списку терористів та екстремістів

Російський регулятор Росфінмоніторинг вніс олігарха із Дніпра Ігоря Коломойського до реєстру «терористів та екстремістів».

Про це повідомляють ЗМІ.

На росії Коломойського звинувачують у застосуванні забороненої зброї на сході України. За версією російського слідства, олігарх брав участь у військовій операції проти бойовиків. Ще 2014 року Басманний суд Москви заочно заарештував Коломойського.

Крім того, до російського списку «терористів та екстремістів» потрапили ексглава МВС Арсен Аваков, колишній командир українського батальйону «Айдар» Сергій Мельничук, колишній нардеп України Олег Ляшко, український військовий Костянтин Гришин та командир полку «Азов» Андрій Білецький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд розкрив громадянство Ігоря Коломойського, який має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

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