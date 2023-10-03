Олигарха из Днепра Коломойского рф внесла в список террористов и экстремистов

Об этом сообщают СМИ.
На россии Коломойского обвиняют в применении запрещенного оружия на востоке Украины. По версии российского следствия, олигарх участвовал в военной операции против боевиков. Еще в 2014 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.
Кроме того, в российский список «террористов и экстремистов» попали экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук, бывший нардеп Украины Олег Ляшко, украинский военный Константин Гришин и командир полка «Азов» Андрей Билецкий.
Напомним, ранее мы писали, что суд раскрыл гражданство Игоря Коломойского, имеющего паспорта Кипра и Израиля.
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