Крылья Ангела: в Днепре известная американская художница создала мурал (ФОТО)

В Днепре на Сичеславской Набережной появился новый мурал под названием «Крылья Ангела».

Как сообщили в городском совете, этот рисунок – часть глобального арт-проекта американской художницы Колетт Миллер. Ее крылья также украшают дебри Кении и Международный лондонский аэропорт Хитроу, лагерь беженцев и изысканную стену современного имения во Франции, Мировой торговый центр в Нью-Йорке (память о жертвах 11 сентября) и мост в Гарлеме.

Мой проект «Крылья Ангела» о гуманности, человечности. Я рисовала такие крылья в Африке, Австралии, Дубае, Европе, Китае, Японии, Малайзии и так далее. Этот мурал я создала специально для вашего города, использовала цвета логотипа Днепра. Это мой первый визит в Украину. Надеюсь, вам всем понравился этот арт-объект, и вы, хотя бы на мгновение, сможете найти утешение и вдохновение в этом символе надежды и единства, – сказала автор мурала.

В Днепр Колетт Миллер пригласила ее подруга, днепрянка Наталья Попова. Женщина – писательница, сейчас живет в Нью-Йорке.

Отмечается, что «Крылья» Колетт Миллер входят в мировую четверку «инстаграмных» уличных произведений искусства. Так что есть надежда, что такой арт-объект в Днепре будет привлекать туристов.

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