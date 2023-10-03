Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

Сегодня 07:47
просмотров

Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину - атаковали регион дронами и ракетами.

Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

13 беспилотников и крылатую ракету в небе над областью уничтожили защитники из ПВК «Схід» и других составляющих сил обороны.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Днепре в результате падения обломков загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

Также обломки от БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушили. Есть разрушение производственных объектов.

Агрессор терроризировал и Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по Мировской громаде.

Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракетуУкраїнська Новости Днепра про Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракетуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге
Новости Днепра
Вчера 20:53
В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге

Очередную "марсианскую локацию" показали в Кривом Роге.

В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги
Новости Днепра
Вчера 18:45
В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок стал ногами в пепел…

Россияне атаковали склад ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено много оборудования
Новости Днепра
Вчера 18:09
Россияне атаковали склад ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено много оборудования

Россияне нанесли удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области разыскивают 77-летнего дедушку, который имеет проблемы с памятью
Новости Днепра
Вчера 14:59
В Днепропетровской области разыскивают 77-летнего дедушку, который имеет проблемы с памятью

Нужна ваша помощь!

Последние новости

В Днепре произошли два масштабных пожара: комментарий ГСЧС
В Днепре произошли два масштабных пожара: комментарий ГСЧС

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 07:17
2
просмотров
Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света
Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света

Подготовьтесь!

Сегодня 06:55
3
просмотров
Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 3 октября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре на проспекте Хмельницкого трамвай сошел с путей и частично заблокировал движение (ВИДЕО)
В Днепре на проспекте Хмельницкого трамвай сошел с путей и частично заблокировал движение (ВИДЕО)

На проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.

Вчера 21:52
7
просмотров
Суд раскрыл гражданство Игоря Коломойского, имеющего паспорта Кипра и Израиля
Суд раскрыл гражданство Игоря Коломойского, имеющего паспорта Кипра и Израиля

Вокруг гражданства Игоря Коломойского до сих пор идут ожесточенные дискуссии.

Вчера 21:31
7
просмотров
В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге
В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге

Очередную "марсианскую локацию" показали в Кривом Роге.

Вчера 20:53
4
просмотров
Поставить свечу в онлайн-церкови: в Днепровской епархии ПЦУ прокомментировали новую «услугу»
Поставить свечу в онлайн-церкови: в Днепровской епархии ПЦУ прокомментировали новую «услугу»

В Днепровской епархии ПЦУ прокомментировали объявление в сети, где предлагали поставить свечу в церкви вместо другого человека.

Вчера 20:10
6
просмотров
Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным
Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и некоторых других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.

Вчера 19:38
6
просмотров
В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги
В Днепропетровской области 1,5-летний мальчик стал ногами в пепел и получил ожоги

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок стал ногами в пепел и получил ожоги.

Вчера 18:45
5
просмотров
Россияне атаковали склад ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено много оборудования
Россияне атаковали склад ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено много оборудования

Россияне нанесли удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области.

Вчера 18:09
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх