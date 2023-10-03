Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину - атаковали регион дронами и ракетами.

13 беспилотников и крылатую ракету в небе над областью уничтожили защитники из ПВК «Схід» и других составляющих сил обороны.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Днепре в результате падения обломков загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.

Также обломки от БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушили. Есть разрушение производственных объектов.

Агрессор терроризировал и Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по Мировской громаде.

Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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