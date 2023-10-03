Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 беспилотников и крылатую ракету

13 беспилотников и крылатую ракету в небе над областью уничтожили защитники из ПВК «Схід» и других составляющих сил обороны.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В Днепре в результате падения обломков загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно потушили.
Также обломки от БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушили. Есть разрушение производственных объектов.
Агрессор терроризировал и Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по Мировской громаде.
Повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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