Поставить свечу в онлайн-церкови: в Днепровской епархии ПЦУ прокомментировали новую «услугу»

Ранее мы писали о том, что в сети появились объявления о новых услугах церкви. Сообщалось, что за 100 гривен священнослужитель может поставить свечу в любом храме, а затем еще и сделать фотоотчет. Ссылка якобы ведет на официальный сайт ПЦУ, но на настоящем сайте не было ни одного упоминания об этом ресурсе.
Как оказалось, ПЦУ действительно не имеет ничего общего с этим порталом. Представители Днепровской Епархии ПЦУ отрицали свою причастность к предоставлению каких-либо услуг в «Е-Церкови».
Из содержания публикаций становится очевидным, что над сайтом работают светские люди без должного богословского образования. Ведь сами публикации наполнены разными предрассудками и народными верованиями, противоречащими христианскому вероучению. В частности, о «бродении души покойника в зеркалах» или «помощи в поиске настоящей любви» и т.д. В целом все «услуги» и их объяснения, указанные на сайте, сосредотачивают внимание читателя на «обряде», а не на Иисусе Христе, нашем Спасителе, и Церкви, как месте спасения человеческих душ, — говорится в сообщении епархии.
Возможно, свечи действительно ставят вместо клиентов, однако это отдельная частная инициатива. Так что лучше не полениться и самостоятельно прийти в храм, если потребность в такой процедуре есть.
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