НБУ випускає монету на честь борщу: як її отримати мешканцям Дніпра

Як повідомили в Нацбанку, 29 вересня випустили пам’ятні монети “Український борщ”. Їхній номінал – 5 та 10 гривень. Це продовження нумізматичної колекції “Українська спадщина”. Дизайн розробив відомий український художник Микола Кочубей.
На аверсі зображена українська господиня, яка займається приготуванням борщу, а на реверсі сама традиційна страва. Тарілка – різнокольорова.
Продавати монети почнуть 4 жовтня на офіційному сайті НБУ. Тираж монет – 2500 екземплярів для номіналу 10 гривень та 75 000 для номіналу 5 гривень. Ціну поки що не називають.
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