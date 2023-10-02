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В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомо

Сьогодні 16:15
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В Україні пропонують нову послугу - поставити свічку онлайн.

Новости Днепра про В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомо

Нещодавно в мережі з’явилися оголошення про нові послуги церкви. Повідомляється, що за 100 гривень священнослужитель може поставити свічку в будь-якому храмі. Посилання нібито веде на офіційний сайт ПЦУ. 

Новости Днепра про В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомо

На сайті є розділи, де можна запалити свічку та проконсультуватися зі священником. 

Новости Днепра про В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомо

 

Щоправда, це не офіційний сайт Православної церкви України, хоча усі посилання на ньому потім ведуть на справжній портал. 

На справжньому сайті немає жодного посилання на цей ресурс, який рекламує послуги священників. 

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Новости Днепра про В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомоУкраїнська

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