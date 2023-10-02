В Україні пропонують поставити свічку в онлайн-церкві: що відомо

В Україні пропонують нову послугу - поставити свічку онлайн.

Нещодавно в мережі з’явилися оголошення про нові послуги церкви. Повідомляється, що за 100 гривень священнослужитель може поставити свічку в будь-якому храмі. Посилання нібито веде на офіційний сайт ПЦУ.

На сайті є розділи, де можна запалити свічку та проконсультуватися зі священником.

Щоправда, це не офіційний сайт Православної церкви України, хоча усі посилання на ньому потім ведуть на справжній портал.

На справжньому сайті немає жодного посилання на цей ресурс, який рекламує послуги священників.

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