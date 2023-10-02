Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки

Також прогнозують дощі!

Дуже скоро в Україну можуть прийти перші заморозки.

Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

За її словами, приморозити може вже 9 жовтня.

Жовтень одразу показав, хто восени господар. Ми вже відчули перше похолодання. Далі буде осінніше… Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!), у ніч на 9 жовтня (це аж на наступний понеділок) є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних, – зазначила синоптик.

Також Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня.

За її словами, 3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна погода – панує антициклон Sonja. Температура протягом дня +17+23 градуси. Уночі +6+11 градусів.

4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі, 5 жовтня суха пауза, 6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти принесуть дощі по всій Україні, окрім південної частини.

А ось із 10 жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди. Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною. Тримайте себе і свою голову в рівновазі, подбайте про профілактику і обов’язково уважно стежте за свіжими уточненими прогнозами погоди, – зазначила синоптик.

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