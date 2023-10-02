Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки

Сьогодні 15:35
просмотров

Також прогнозують дощі!

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки

Дуже скоро в Україну можуть прийти перші заморозки.

Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

За її словами, приморозити може вже 9 жовтня.

Жовтень одразу показав, хто восени господар. Ми вже відчули перше похолодання. Далі буде осінніше… Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!), у ніч на 9 жовтня (це аж на наступний понеділок) є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних, – зазначила синоптик.

Також Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні цього тижня.

За її словами, 3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна погода – панує антициклон Sonja. Температура протягом дня +17+23 градуси. Уночі +6+11 градусів.

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки

4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі, 5 жовтня суха пауза, 6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти принесуть дощі по всій Україні, окрім південної частини.

А ось із 10 жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди. Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною. Тримайте себе і свою голову в рівновазі, подбайте про профілактику і обов’язково уважно стежте за свіжими уточненими прогнозами погоди, – зазначила синоптик.

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозки

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Україну можуть прийти перші заморозкиУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Хто у Дніпрі може розраховувати на соціальну пенсію та як її оформити
Новини Дніпра
Сьогодні 14:20
Хто у Дніпрі може розраховувати на соціальну пенсію та як її оформити

Жителі Дніпра, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного…

Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин
Новини Дніпра
Сьогодні 13:40
Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

У ніч на 2 жовтня поблизу Дніпра загорівся притулок для…

Який острів у Дніпрі має 4 назви: тут бував Сірко та водиться багато змій (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:41
Який острів у Дніпрі має 4 назви: тут бував Сірко та водиться багато змій (ФОТО)

На території Дніпра є острів, який не має однієї назви.…

У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки
Новини Дніпра
Сьогодні 12:17
У Дніпрі на День захисників та захисниць військового вигнали з маршрутки

Мешканці Дніпра скаржаться на водія, який вигнав військового з маршрутки.

Наверх