Стало известно, когда в Украину могут прийти первые заморозки

Очень скоро в Украину могут прийти первые заморозки.
Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, приморозить может уже 9 октября.
Октябрь сразу показал, кто осенью хозяин. Мы уже почувствовали первое похолодание. Дальше будет осеннее… Сразу хочу сказать, что, по предварительным прогнозам (предварительным!!), в ночь на 9 октября (это следующий понедельник) есть вероятность заморозков в северных, восточных областях и в большинстве центральных, – отметила синоптик.
Также Наталья Диденко рассказала, какая будет погода в Украине на этой неделе.
По ее словам, 3 октября будет преобладать сухая, даже солнечная погода – царит антициклон Sonja. Температура в течение дня +17+23 градуса. Ночью +6+11 градусов.
4 октября на западе, севере и центре пройдут дожди, 5 октября сухая пауза, 6, 7 и 8 октября очередные атмосферные фронты принесут дожди по всей Украине, кроме южной части.
А вот с 10 октября к нам придет еще одна волна очень теплой погоды. Как видите, погода обещает быть очень неоднородной, увлекательной, контрастной и холерической. Держите себя и свою голову в равновесии, позаботьтесь о профилактике и обязательно внимательно следите за свежими уточненными прогнозами погоды, – отметила синоптик.
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