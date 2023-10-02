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Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО

Сегодня 07:41
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Ночь на Днепропетровщине была тревожной.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО

Оккупанты атаковали область ударными дронами.

Подразделения ПВК «Схід» сбили над регионом 3 вражеских беспилотника.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Защитники неба, спасибо за круглосуточную оборону, – написал он.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО

Относительно обстрелов, во всех громадах области ночь прошла тихо.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВОУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВОРусский

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