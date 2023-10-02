Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами: спасибо ПВО

Оккупанты атаковали область ударными дронами.
Подразделения ПВК «Схід» сбили над регионом 3 вражеских беспилотника.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Защитники неба, спасибо за круглосуточную оборону, – написал он.
Относительно обстрелов, во всех громадах области ночь прошла тихо.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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