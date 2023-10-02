В Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адреса

Сегодня, 2 октября, в Днепре сотни людей останутся без света.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 2 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 08:00 до 20:00:
Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» будет сегодня осуществлять ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
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