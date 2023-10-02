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В Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адреса

Сегодня, 2 октября, в Днепре сотни людей останутся без света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 2 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Автозаводская: 1-45, 45-Б, 46-48, 50-86 (четные);
  • ул. Арбатская: 34, 34-А, 36-38, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Криворожская: 22, 22-А, 24-50 (четные);
  • ул. Победителей: 1-16, 16-А, 17-30, 32-38 (четные);
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • тупик Криворожский: 1, 1-А, 3, 7, 9, 11, 11-А, 13, 15, 15-А, 23-25, 27-41 (нечетные), 41-Д;
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40-А;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-12, 12-А, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 3, 34, 37, 38, 40, 41, 41-А, 42-47, 49-67 (нечетные), 67-А;
  • бульвар Звездный: 1, 1-А, 1-Д, 1-Н, 3;
  • пер. Звездный: 1, 1-Д;

А с 08:00 до 20:00:

  • ул. Зоологическая: 29, 30;
  • ул. Мирная: 29;
  • ул. Августовская: 1, 1-А;
  • ул. Черноморская: 1, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 3-8, 8-А, 10-19, 19-А, 20, 21, 21-А, 22- 24, 26, 27, 29, 92;
  • ул. Скворечная: 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4-11, 11-А, 13-15, 15-А, 16-21, 21-А, 22-30 (четные), 30-А , 30-Б. 

Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» будет сегодня осуществлять ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

  • ул. Рабочая, 18, корпуса 8, 9;
  • ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;
  • ул. Марии Примаченко, 4, 2.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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Новости Днепра про В Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адресаРусский

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