Сегодня на Днепропетровщине будет громко: что произошло

Сегодня, 2 октября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге с 10:00 до 16:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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