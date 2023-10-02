Сегодня на Днепропетровщине будет громко: что произошло

Без паники!

Сегодня, 2 октября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге с 10:00 до 16:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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