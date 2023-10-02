Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні, 2 жовтня, мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.
Причина – проведення робіт на мережах.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, на вул. 8 Березня зупинилась ПНС, тому знижено тиск на верхніх поверхах:
Нормативний тиск обіцяють відновити у найближчий час.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні сотні мешканців залишаться без світла на увесь день: адреси.
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