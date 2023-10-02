Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 2 жовтня, мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення робіт на мережах.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Радистів, 2,

вул. Богомаза, 122,

вул. Спартака, 41, 56,

вул. Мольєра, 31,

сел. Самарівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, на вул. 8 Березня зупинилась ПНС, тому знижено тиск на верхніх поверхах:

сел. Слобожанське.

Нормативний тиск обіцяють відновити у найближчий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні сотні мешканців залишаться без світла на увесь день: адреси.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: