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Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні 13:58
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні, 2 жовтня, мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення робіт на мережах.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Радистів, 2,
  • вул. Богомаза, 122,
  • вул. Спартака, 41, 56,
  • вул. Мольєра, 31,
  • сел. Самарівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, на вул. 8 Березня зупинилась ПНС, тому знижено тиск на верхніх поверхах:

  • сел. Слобожанське.

Нормативний тиск обіцяють відновити у найближчий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні сотні мешканців залишаться без світла на увесь день: адреси.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернутьУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води: коли її повернутьРусский

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