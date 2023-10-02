На Дніпропетровщині зафіксували вогнище вірусного гепатиту та 5 осередків сказу

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Протягом тижня, з 22 до 28 вересня, в області зареєстрували сімейне вогнище вірусного гепатиту А і п`ять осередків сказу серед тварин.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними центру, сімейне вогнище вірусного гепатиту А з трьома випадками, зокрема одна дитина, зареєстрували в одному з населених пунктів Верхньодніпровської громади. Протиепідемічні заходи тривають.

Загалом за тиждень в області зареєстровано вісім випадків гепатиту. За аналогічний тиждень 2022 року було зареєстровано два випадки.

Також на Дніпропетровщині зафіксовано п`ять осередків сказу серед тварин. У зоні ризику захворювання на сказ перебувають 11 людей. Їх оглянув лікар-рабіолог – постраждалі отримують лікувально-профілактичну імунізацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двоє людей отруїлися “Цезарем” в ресторані One Gogi: роботу закладу призупинили.

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