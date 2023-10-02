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На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенства

Сегодня 12:59
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Берегите себя!

Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенства

В течение недели, с 22 по 28 сентября, в области зарегистрировали семейный очаг вирусного гепатита А и пять очагов бешенства среди животных.

Об этом сообщили на сайте Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней.

По данным центра, семейный очаг вирусного гепатита А с тремя случаями, в том числе один ребенок, зарегистрировали в одном из населенных пунктов Верхнеднепровской громады. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего за неделю в области зарегистрировано восемь случаев гепатита. За аналогичную неделю 2022 года было зарегистрировано два случая.

Также на Днепропетровщине зафиксировано пять очагов бешенства среди животных. В зоне риска заболевания бешенством находятся 11 человек. Их осмотрел врач-рабиолог – пострадавшие получают лечебно-профилактическую иммунизацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре два человека отравились “Цезарем” в ресторане One Gogi: работу заведения приостановили.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенстваУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине зафиксировали очаг вирусного гепатита и 5 очагов бешенстваРусский

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