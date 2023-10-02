У рибалки із Дніпра, що вміє “ходити” по воді, з’явилися послідовники

У дніпровського "Мойсея", який рибалить посеред річки, з'явилися послідовники.

Досить далеко від берега іноді можна помітити рибалок, які ловлять рибу на “своїх двох”, без човна. Як розповів пан Констянтин, раніше затятий поціновувач тихого полювання був один, тепер же у нього з’явилися послідовники.

Друзі, Ви напевно будете сміятися, але Дніпровський рибалка, який навчився ходити по воді, має послідовників. Сьогодні їх вже двоє! Далі буде.) – написав дніпрянин та опублікував фото-докази.

Насправді Дніпро стрімко міліє, тому подекуди річку дійсно можна перейти вбрід, а потім знайти піщані острівці, де цілком комфортно стояти та ловити рибу.

У коментарях здивовані завзятістю дніпрян, які заради улову готові брести у важких костюмах на середину річки.

Вже цікаво їх шлях від берега до “річка по коліно”.

Містяни зазначають, що і раніше тут вистачало таких відчайдухів.

Чого тут сміятися? Таких завжди на Дніпрі було.

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