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Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Сьогодні 10:59
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Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Минулого року восени-взимку росіяни атакували енергетичні об’єкти України – через це люди вимушені були сидіти без світла годинами. Якщо цього року окупанти знову атакуватимуть енергоінфраструктуру, відключення світла можуть повторитися.

На випадок таких аварійних ситуацій опублікували нові графіки відключень світла.

Про це повідомили у Центральній енергетичній компанії.

Це стандартна щорічна процедура, яка існувала завжди, але у зв’язку з масованими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі минулого року, на жаль, вперше виникла потреба в застосуванні графіків погодинних відключень (ГПВ). Зауважуємо, що найближчим часом НЕК «Укренерго» навіть не планує введення ГПВ в дію, але все залежатиме від стану Об’єднаної енергетичної системи України. ГПВ застосовують лише в тому випадку, коли в енергосистемі виникає дефіцит потужності та необхідне розвантаження мереж, щоб уникнути аварійних ситуацій, – йдеться у повідомленні ЦЕК.

Абоненти ЦЕК можуть ознайомитися з новими графіками відключень.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вони

Зазначається, що максимальний час відключення електроенергії складає близько 4-х годин і три черги поділятимуться на під черги. Також вказані терміни можуть коливатися в межах 30-40 хвилин.

Крім того, під час осінньо-зимового сезону енергетики закликають обмежити використання приладів у пікові години з 08:00 до 11:00 та з 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ДТЕК розповіли, чи будуть відключення світла взимку.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра просять ознайомитися з графіками відключень світла: навіщо вониУкраїнська

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