До Землі наближається небезпечний 671-метровий астероїд: відома дата

Це астероїд довжиною 671 м. За класифікацією NASA він належить до потенційно небезпечних.
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Відстань від небесного об’єкта до Землі становитиме 6,3 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда 75 456 км/год.
Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його потенційно небезпечним об’єктом, – йдеться у повідомленні.
Про загрозу астероїда мешканцям Землі не йдеться, але є інша небезпека – магнітні бурі. Сьогодні, 2 жовтня, очікується слабка магнітна буря, а 5 жовтня – потужна. Читайте тут, як вберегтися!
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