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Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

Сьогодні 13:40
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У ніч на 2 жовтня поблизу Дніпра загорівся притулок для тварин "Пегас".

Новости Днепра про Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

Про це сповістили співробітники притулку на офіційній Facebook-сторінці. 

Як розповіла кураторка притулку, пожежа сталася вночі. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув біля електричного лічильника. Найбільше постраждав будинок, де наразі живуть працівники, які доглядають за тваринами. 

На момент пожежі всередині будинку було п’ятеро людей. Як розповіла кураторка, до мешканців будинку приїхала знайома, яка в цю ніч не спала і першою помітила пожежу та розбудила інших. Якби не вона, то працівники могли б і не вижити. Наразі з ними все добре. 

Тварини також не постраждали. 

Пожежа знищила 16 тонн запасів корму для тварин, три вольєри та частину будинку. Вигоріла веранда, де були щенята, але їх встигли евакуювати. Перегоріли верхні балки, тож у будь-яку мить може статися обвал – без даху над головою залишилося дві родини працівників.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

Новости Днепра про Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

Працівники притулку – внутрішньопереміщені особи, тож їм немає куди піти. Наразі відкрили збір коштів на відновлення притулку та допомогу для персоналу. Усі деталі ТУТ

Новости Днепра про Поблизу Дніпра частково згорів відомий притулок для тварин

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