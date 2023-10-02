Поставити свічку в онлайн-церкві: у Дніпровській єпархії ПЦУ прокоментували нову “послугу”

У Дніпровській єпархії ПЦУ прокоментували оголошення в мережі, де пропонували поставити свічку в церкві замість іншої людини.

Раніше ми писали про те, що в мережі з’явилися оголошення про нові послуги церкви. Повідомлялося, що за 100 гривень священнослужитель може поставити свічку в будь-якому храмі, а потім ще й зробити фото-звіт. Посилання нібито веде на офіційний сайт ПЦУ, але на справжньому сайті не було жодної згадки про цей ресурс.

Як виявилося, ПЦУ дійсно не має нічого спільного з цим порталом. Представники Дніпровської Єпархії ПЦУ заперечили свою причетність до надання будь-яких послуг в “Є-Церкві”.

Зі змісту публікацій стає очевидним, що над сайтом працюють світські люди без належної богословської освіти. Адже самі публікації наповнені різними забобонами і народними віруваннями, що суперечать християнському віровченню. Зокрема, про «блукання душі покійника в дзеркалах», чи «допомоги в пошуку справжнього кохання», тощо. Загалом усі «послуги» та їх пояснення, що вказані на сайті, зосереджують увагу читача на «обряді», а не на Ісусі Христі, нашому Спасителю, і Церкві, як місці спасіння людських душ, – йдеться у повідомленні єпархії.

Можливо свічки дійсно ставлять замість клієнтів, проте це окрема приватна ініціатива. Тож краще не полінитися та самотужки прийти до храму, якщо потреба в такій процедурі є.

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