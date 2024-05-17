В АНД районі Дніпра 17 травня обмежать постачання світла до 19:00: що сталося - Днепр Инфо
В АНД районі Дніпра 17 травня обмежать постачання світла до 19:00: що сталося
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Сегодня 09:19

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Новости Днепра про В АНД районі Дніпра 17 травня обмежать постачання світла до 19:00: що сталося

Сьогодні, 17 травня, компанія ДТЕК буде проводити ремонт електрообладнання в АНД районі Дніпра. Для безпечного проведення робіт енергетикам доведеться з 10:00 до 19:00 обмежити постачання світла для мешканців цього району.

Про це повідомили на ФБ-сторінці “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Це продовження масштабної реконструкції в одній з високовольтних підстанцій. Ми монтуємо сучасний потужний трансформатор та нове обладнання. Завдяки цим роботам понад 13 тисяч родин у цьому районі будуть отримувати більш якісне та надійне постачання світла. Дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про В АНД районі Дніпра 17 травня обмежать постачання світла до 19:00: що сталося

Крім того, сьогодні у Дніпропетровській області будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень в період з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 00:00. Причина – дефіцит потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок обстрілів ворогом генеруючого обладнання. Зауважимо, з 8:00 до 19:00 обмежень не прогнозується.

Мешканці Дніпра можуть перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись з графіками на сайтах підприємств:

Споживайте електроенергію розумно!

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Новости Днепра про В АНД районі Дніпра 17 травня обмежать постачання світла до 19:00: що сталосяУкраїнська

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