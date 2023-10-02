Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
В документе предусмотрено сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям. При этом это не касается тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул места службы.
Также закон содержит уточнение:
Кроме этого, законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.
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