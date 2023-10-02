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Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным

Сегодня 19:38
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и некоторых других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.

Новости Днепра про Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

В документе предусмотрено сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям. При этом это не касается тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул места службы.

Также закон содержит уточнение:

  • порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.

Кроме этого, законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

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