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  • «Есть погибшие и раненые»: РФ атаковала Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции

«Есть погибшие и раненые»: РФ атаковала Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции

Сегодня 16:56
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Это событие называют покушением на президента Зеленского.

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Ряд медиа и блогеров со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что РФ в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Владимира Зеленского. Утром местные слышали взрыв, раздавшийся сразу после объявления тревоги. По данным СМИ, это произошло примерно в 150 метрах от консульства Греции в Одессе.

Позже Зеленский вместе с премьером Греции вышли на встречу с журналистами, передает «Суспільне».

Владимир Зеленский в момент атаки находился в порту Одессы вместе с премьер-министром Греции. Он сказал журналистам, что в городе есть жертвы.

Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены, — сказал Зеленский.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис отметил, что взрывы были близко от них.

Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить путь морской украинский и какой ущерб понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, очень близкие от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт, – сказал Кириакос Мицотакис.

Сколько людей пострадало, пока не сообщается.

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