Президент підписав закон щодо виплати заробітної платні полоненим

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Мовиться про можливість виплати цих грошей їхнім сім’ям. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон або самовільно залишив місця служби.

Також закон містить уточнення:

порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських.

Окрім цього, законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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