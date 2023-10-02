Президент підписав закон щодо виплати заробітної платні полоненим

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Мовиться про можливість виплати цих грошей їхнім сім’ям. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон або самовільно залишив місця служби.
Також закон містить уточнення:
Окрім цього, законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
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