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  • “Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

“Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

Сьогодні 20:08
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Зеленський відреагував на інформацію про ураження ракетою дитсадка та коледжу в Дніпрі.

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Президент України Володимир Зеленський пвідреагував на російський ракетний удар по Дніпру. 

Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч, — президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Раніше у поліції показали кадри з дитсадочку. 

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Нагадаємо, близько 16:40 росіяни атакували Дніпро ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно. Сильні руйнування на території навчальних закладів. Також пошкоджені будинки поруч з епіцентром вибуху – там вибиті шибки.

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