“Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

Зеленський відреагував на інформацію про ураження ракетою дитсадка та коледжу в Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський пвідреагував на російський ракетний удар по Дніпру.

Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч, — президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Раніше у поліції показали кадри з дитсадочку.

Нагадаємо, близько 16:40 росіяни атакували Дніпро ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно. Сильні руйнування на території навчальних закладів. Також пошкоджені будинки поруч з епіцентром вибуху – там вибиті шибки.

Читайте також:

Українська

Автор: