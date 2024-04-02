“Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський пвідреагував на російський ракетний удар по Дніпру.
Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч, — президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Раніше у поліції показали кадри з дитсадочку.
Нагадаємо, близько 16:40 росіяни атакували Дніпро ракетою. Поранення отримали 13 людей, з них 5 – діти віком від 14 до 17 років. 8 постраждалих нині в лікарні, решта – лікуються амбулаторно. Сильні руйнування на території навчальних закладів. Також пошкоджені будинки поруч з епіцентром вибуху – там вибиті шибки.
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