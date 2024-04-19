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На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

Сьогодні 20:02
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Президент відвідав місце ракетного удару в Дніпрі.

Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

Про свій візит до Дніпра Володимир Зеленський сповістив у своєму телеграм-каналі.

Президент побував на площі Вокзальній біля будинку, який найбільше постраждав через ракетний обстріл зранку 19 квітня. 

Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об’єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики. Звичайно, подякував сьогодні й рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру. Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України, – написав Зеленський. 

Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував Зеленський

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Новости Днепра про На місці ракетного удару по будинку в Дніпрі побував ЗеленськийУкраїнська

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