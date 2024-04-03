В Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон

Соответствующий законопроект был поддержан парламентом еще 30 мая 2023 года. С тех пор документ ожидал подписи президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

Проект закона №9281 был поддержан парламентом еще 30 мая 2023 года. С тех пор документ ожидал подписи президента.

В пояснительной записке к закону «О воинской обязанности и военной службе» указано, что во время действия в государстве правового режима военного положения, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27-летнего возраста) на воинском учете призывников нет.

Подавляющее количество граждан получает отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении ими 18-летнего возраста. Большинство из них имеют отсрочку от призыва на срочную военную службу для получения образования. Их обучение, как правило, длится в течение 4-6 лет в зависимости от полученного уровня высшего образования (бакалавр, магистр), которое заканчивается при достижении ими 22-24 летнего возраста, — объясняют авторы закона.

Правительственный законопроект о мобилизации, который находится на рассмотрении в Верховной Раде, также предлагает изменить призывной возраст с 27 до 25 лет. Документ в первом чтении парламентарии поддержали 7 февраля.

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