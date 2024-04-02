В Днепре мужчина нанес смертельные ранения несовершеннолетнему ребенку: его будут судить

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.

В Днепре будут судить мужчину, который нанес смертельные ранения несовершеннолетнему ребенку.

По данным следствия, 31 декабря 2023 года на детской площадке в одном из районов Днепра обвиняемый увидел компанию ранее незнакомых ему подростков. Мужчина начал беспричинно приставать к детям и провоцировать словесный конфликт.

После того, как один из ребят сделал ему замечание, обвиняемый начал драку. Во время схватки он достал из кармана нож и нанес два ранения 15-летнему ребенку в живот. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту умышленного убийства, совершенного из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ночной шахедной атаки пострадали 4 дома (ФОТО).

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