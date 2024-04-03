В Україні знизили призовний вік до 25 років: президент підписав закон

Відповідний законопроєкт був підтриманий парламентом ще 30 травня 2023 року. Відтоді документ очікував підпису президента.

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує призовний вік з 27 до 25 років.

Проєкт закону №9281 був підтриманий парламентом ще 30 травня 2023 року. Відтоді документ очікував підпису президента.

У пояснювальній записці до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» вказано, що під час дії у державі правового режиму воєнного стану, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 річного віку) на військовому обліку призовників не має.

Переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років в залежності від отриманого рівня вищої освіти (бакалавр, магістр), яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку, – пояснюють автори закону.

Урядовий законопроєкт про мобілізацію, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, також пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. Документ у першому читанні парламентарі підтримали 7 лютого.

Читайте також:

Українська

Автор: