Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Сегодня 10:27
просмотров

Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры «еВорог».

Новости Днепра про Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Вчера стало известно, что Telegram заблокировал ряд официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры «еВорог».

В ГУР блокировку назвали необоснованной, однако заверили, что персональные данные пользователей бота — в безопасности.

Сегодня же в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские боты возобновили свою работу.

Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Читайте также:

Новости Днепра про Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работуУкраїнська Новости Днепра про Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работуРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар
    Новости Днепра
    Сегодня 15:31
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

    Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.

    Как сделать прививку от гепатита В в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Как сделать прививку от гепатита В в Днепре

    Гепатит В - это опасная для жизни вирусная инфекция печени,…

    В МИД прокомментировали убийство двух граждан Украины в ФРГ: погибшие были военнослужащими
    Новости мира
    Сегодня 09:35
    В МИД прокомментировали убийство двух граждан Украины в ФРГ: погибшие были военнослужащими

    Полиция задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина…

    Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:08
    Изменений много: как в Днепре 29 апреля работает общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Последние новости

    В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото
    В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото

    Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней…

    Сегодня 17:48
    2
    просмотров
    В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади
    В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади

    В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.

    Сегодня 17:04
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар
    На Днепропетровщине песик упал в бетонный резервуар

    Сотрудники ГСЧС освободили его из ловушки.

    Сегодня 15:31
    8
    просмотров
    Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»
    Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

    Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь…

    Сегодня 15:29
    4
    просмотров
    Как сделать прививку от гепатита В в Днепре
    Как сделать прививку от гепатита В в Днепре

    Гепатит В - это опасная для жизни вирусная инфекция печени, которая может перейти в хроническую форму и привести к раку и смерти.

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    В Днепре 18-летний художник продает картину за 50 млн грн: как она выглядит
    В Днепре 18-летний художник продает картину за 50 млн грн: как она выглядит

    Современное искусство!

    Сегодня 13:37
    5
    просмотров
    Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды
    Набирайте ванны: почти половина правобережного Днепра и пригород будут без воды

    Из-за ремонтных работ часть жителей правого берега Днепра будет временно без воды.

    Сегодня 12:58
    1
    просмотров
    В самом центре Днепра заметили автопробег «уклонистов»
    В самом центре Днепра заметили автопробег «уклонистов»

    Странный «юмор».

    Сегодня 12:43
    4
    просмотров
    Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны
    Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны

    В Днепре совсем скоро заработают фонтаны.

    Сегодня 12:42
    5
    просмотров
    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено
    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры (экс-Шмидта).

    Сегодня 12:23
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх