Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Вчера стало известно, что Telegram заблокировал ряд официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры «еВорог».
В ГУР блокировку назвали необоснованной, однако заверили, что персональные данные пользователей бота — в безопасности.
Сегодня же в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские боты возобновили свою работу.
Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов, — говорится в сообщении.
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