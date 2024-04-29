Официальные украинские Telegram-боты, помогавшие в борьбе с агрессией рф, возобновили работу

Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры «еВорог».

Вчера стало известно, что Telegram заблокировал ряд официальных украинских ботов, которые помогали в борьбе с российской агрессией. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры «еВорог».

В ГУР блокировку назвали необоснованной, однако заверили, что персональные данные пользователей бота — в безопасности.

Сегодня же в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские боты возобновили свою работу.

Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов, — говорится в сообщении.

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