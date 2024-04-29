В МИД прокомментировали убийство двух граждан Украины в ФРГ: погибшие были военнослужащими

Полиция задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина рф. Сейчас продолжается следствие.

27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, федеральная земля Бавария, ФРГ, на территории местного торгового центра в результате ножевых ранений были убиты двое граждан Украины — мужчины 1987 и 2001 годов рождения.

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, полиция задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина рф. Сейчас продолжается следствие.

В Министерстве иностранных дел позже сообщили, что, по предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона, — говорится в сообщении.

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