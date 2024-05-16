В Кривом Роге хотят потратить миллион на новое оформление для троллейбусов

В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют потратить миллион гривен, чтобы оклеить троллейбусы фирменными наклейками.

КП «Городской троллейбус» Криворожского городского совета потратит 1 млн. гривен на оформление троллейбусов в городе.

По результатам тендера коммунальное предприятие заказало ФЛП Мезен Олег Владимирович оформление кузовов и салонов подвижного состава за 1 млн грн, пишет «Наші гроші«

Выигравший тендер подрядчик должен демонтировать старое внешнее оформление троллейбусов. После этого исполнитель обязан согласовать макеты и размещение элементов с заказчиком. Далее выполнить ультрафиолетовую печать на пленке Oracal с последующим горячим ламинированием прозрачным слоем пленки Oracal площадью не более 19 кв. м, плотерный порез площадью не более 6 кв. м, контурную обрезку, а также подготовку и нанесение оформления.

Если простыми словами, то подрядчик должен заменить «наклейки», украшенные троллейбусами в Кривом Роге.

Всего победитель тендера, с которым был подписан договор, должен выполнить 45 услуг по дизайнерскому оформлению кузовов и салонов автобусов и троллейбусов по 23 150 грн за услугу. Это 588 долларов по курсу НБУ на дату договора.

В июне 2023 года уже производить обновление оформления кузовов и салонов, тогда заказывали услуги ФЛП Бараненко Сергей Александрович по 13 100 грн, или 358 дол. В долларах это было на 39% дешевле нынешней цены.

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