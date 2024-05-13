Днепрянка убила мужчину, спрятала тело в подвале, а спустя 9 дней призналась об этом полиции

Женщина сначала хотела скрыть преступление, но потом сама призналась в нем полиции.

43-летняя жительница Днепра убила своего гражданского мужа.

Как сообщили в Нацполиции, убийство произошло в доме по улице Лубенска Новокодацкого района. 10 мая им позвонила местная жительница, которая призналась в преступлении.

Выяснилось, что 1 мая пара отдыхала у себя во дворе, однако в какой-то момент между гражданскими супругами началась ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила своего мужа в сердце. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Днепрянка пыталась скрыть убийство и спрятала тело мужчины в подвале, чтобы избежать наказания. Впрочем, за девять дней женщина позвонила в полицию и призналась в содеянном.

12 мая следователи отделения полиции сообщили 43-летнему задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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