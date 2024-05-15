В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

Сервисные центры МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков, которая была временно приостановлена.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн — в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД, — говорится в сообщении.
Отметим, индивидуальный номерной знак — это дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться.
Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв, — добавили в МВД.
Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу: ул. Мечты, 19. Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.
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Напомним, ранее мы писали, что украинцам напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей.
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