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  • В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

Сегодня 10:29
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Услуга была временно приостановлена!

Новости Днепра про В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

Сервисные центры МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков, которая была временно приостановлена.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн — в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД, — говорится в сообщении.

Отметим, индивидуальный номерной знак — это дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв, — добавили в МВД.

Стоимость услуги для жителей Днепра:

  • спецпродукция (номерной знак) для легковых авто — 204 грн;
  • спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов — 92,4 грн;
  • три символа (минимальный заказ) — 300 грн;
  • каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;
  • графический элемент — 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу: ул. Мечты, 19. Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

За дополнительной консультацией обращайтесь в профильный отдел по телефонам: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68!

Напомним, ранее мы писали, что украинцам напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей.

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Новости Днепра про В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей ДнепраУкраїнська Новости Днепра про В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей ДнепраРусский

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