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В Днепре спасают военного, который потерял ногу

Сегодня 14:11
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В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.

Новости Днепра про В Днепре спасают военного, который потерял ногу

Иван до полномасштабной войны работал мастером в Харькове. На фронт ушел добровольцем. До этого трижды приходил в ТЦК. 15 апреля он получил ранение под Клищиевкой на Бахмутском направлении и потерял ногу. Сейчас его лечат в больнице в Днепре.

Об этом рассказал врач медучреждения, где лечат раненого военного.

Иван рассказал медику, что планирует поставить протез и затем возвратиться на фронт.

“Лучше для меня быть без ноги, чем жалеть и оставаться кроликом, который дрожит за детьми и юбкой, в глазах своих деток, а у меня их четверо. Я для них такой, как я есть – простой, сильный, храбрый, готовый всегда защитить . Нога не вырастет, но для меня это не главное. Поставлю протез и пойду воевать дальше к Победе”, — говорит Иван.

Чтобы поддержать военного в больнице, к нему приехала из Ирландии мама. Также жена Диана и четверо детей: старшему — 13, младшему — 4.

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