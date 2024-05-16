У Дніпрі рятують військового, який втратив ногу

Іван до повномасштабної війни працював майстром у Харкові. На фронт пішов добровольцем. До цього три рази приходив до ТЦК. 15 квітня він отримав поранення під Кліщіївкою на Бахмутському напрямку та втратив ногу. Зараз його лікують у лікарні в Дніпрі.
Про це розповів лікар медустанови, де лікують пораненого військового.
Іван розповів медику, що планує поставити протез і потім повернутися на фронт.
“Ліпше для мене бути без ноги, ніж шкодувати і зоставатись кроликом, який тремтить за дітьми та юбкою, в очах своїх діток, а в мене їх четверо.Я для них такий, як я є – простий, сильний, хоробрий, готовий завжди захистити. Нога не виросте, але для мене це не головне. Поставлю протез і піду воювати далі до Перемоги”, – каже Іван.
Аби підтримати військового в лікарні, до нього приїхала з Ірландії мама. Також — дружина Діана та четверо дітей: старшому – 13, молодшому – 4.
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