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Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

Сегодня 17:57
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В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.

Новости Днепра про Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

Кабинет Министров Украины 31 мая принял решение повысить цены на электроэнергию для населения. Об этом сообщило Министерство энергетики.

По решению правительства до 30 апреля 2025 устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт час. Оставят ночной тариф – ночью, при наличии двухзонного счетчика, киловатт будет стоить 2,16 грн.

Кроме того, в течение отопительного периода – с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года – предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки. Он будет составлять 2,64 грн/кВт час при условии, если потребление не превышает 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц в течение отопительного сезона.

В министерстве также напомнили о субсидиях для малообеспеченных и примерно подсчитали, что среднее ежемесячное потребление электроэнергии по 170 кВт/ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести дифференцированный тариф на свет. Цена при потреблении до 100 кВт оставалась бы на уровне 2,64 грн, а для домохозяйств, которые используют больше – 4,80.

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