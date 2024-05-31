В Днепре 1 июня снова будут выключать свет по графикам

В Укрэнерго сообщили плохие новости.
Завтра по всей Украине с 18.00 до 23.00 будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для населения и бизнеса. При превышении лимитов могут использоваться графики почасовых отключений света.
Напомним, ранее сообщалось, что в Укрэнерго прогнозируют возврат почасовых отключений. Дефицит снова возникнет из-за того, что в ремонт пойдет один из энергоблоков.
Узнайте свой график, если вы абонент ДТЭК можно ТУТ, а если ЦЭК –ТУТ.
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