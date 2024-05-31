В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

Недавно метеорологи анонсировали возвращение облака пыли, на этот раз не из Сахары, а из Центральной Азии. Как сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава, в нашем регионе наблюдалось незначительное опыление воздуха.
Зафиксировали пыль в небе над Днепропетровской впервые 28 мая, загрязненность держалась на одном уровне еще 29 и 30 мая. В связи с этим в разных районах области брали пробы воздуха и проверяли их на концентрацию пыли – всего проанализировали 196 проб.
В полученных результатах превышений грачинодопустимой концентрации пыли не обнаружили, поскольку пыль находилась больше в верхних слоях атмосферы. Тем не менее, специалисты продолжают следить за качеством воздуха в области.
Напомним, недавно пыль из Сахары накрывала Днепропетровщину. Тогда несколько дней небо было затянуто дымкой, а затем выпали «цветные дожди», которые запачкали автомобили. Мы раньше рассказывали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.
Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о…
С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно,…
В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали…
В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.
Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.
С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.
В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.
Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.
В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.
Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.
В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.
Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!