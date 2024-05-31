В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.

Недавно метеорологи анонсировали возвращение облака пыли, на этот раз не из Сахары, а из Центральной Азии. Как сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава, в нашем регионе наблюдалось незначительное опыление воздуха.

Зафиксировали пыль в небе над Днепропетровской впервые 28 мая, загрязненность держалась на одном уровне еще 29 и 30 мая. В связи с этим в разных районах области брали пробы воздуха и проверяли их на концентрацию пыли – всего проанализировали 196 проб.

В полученных результатах превышений грачинодопустимой концентрации пыли не обнаружили, поскольку пыль находилась больше в верхних слоях атмосферы. Тем не менее, специалисты продолжают следить за качеством воздуха в области.

Напомним, недавно пыль из Сахары накрывала Днепропетровщину. Тогда несколько дней небо было затянуто дымкой, а затем выпали «цветные дожди», которые запачкали автомобили. Мы раньше рассказывали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.

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