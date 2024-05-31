Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

Сегодня 16:21
просмотров

Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

Недавно метеорологи анонсировали возвращение облака пыли, на этот раз не из Сахары, а из Центральной Азии. Как сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава, в нашем регионе наблюдалось незначительное опыление воздуха.

Зафиксировали пыль в небе над Днепропетровской впервые 28 мая, загрязненность держалась на одном уровне еще 29 и 30 мая. В связи с этим в разных районах области брали пробы воздуха и проверяли их на концентрацию пыли – всего проанализировали 196 проб.

В полученных результатах превышений грачинодопустимой концентрации пыли не обнаружили, поскольку пыль находилась больше в верхних слоях атмосферы. Тем не менее, специалисты продолжают следить за качеством воздуха в области.

Напомним, недавно пыль из Сахары накрывала Днепропетровщину. Тогда несколько дней небо было затянуто дымкой, а затем выпали «цветные дожди», которые запачкали автомобили. Мы раньше рассказывали, откуда берутся пылевые бури и как они влияют на качество воздуха в Днепре.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздухаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздухаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Новости Днепра
    Сегодня 16:54
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Новости Днепра
    Сегодня 16:07
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о…

    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Новости Днепра
    Сегодня 15:01
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно,…

    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали…

    Последние новости

    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    Сегодня 16:54
    1
    просмотров
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

    Сегодня 16:07
    3
    просмотров
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

    Сегодня 15:01
    26
    просмотров
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.

    Сегодня 14:08
    4
    просмотров
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Сегодня 14:03
    1
    просмотров
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

    В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.

    Сегодня 13:51
    1
    просмотров
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке

    Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.

    Сегодня 13:27
    7
    просмотров
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд

    В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.

    Сегодня 13:13
    4
    просмотров
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду

    Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.

    Сегодня 12:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх