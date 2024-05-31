Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке

В Днепре бывший узник напал на мужчину прямо на остановке общественного транспорта. Злоумышленник хотел отобрать у него телефон.
Как сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, преступление произошло вечером 26 мая на Слобожанском проспекте. Житель города разговаривал по телефону на остановке. Другой, проходивший мимо мужчина, увидел гаджет и решил ограбить его владельца. Злоумышленник повалил его на землю, схватил телефон и скрылся.
Правоохранители оперативно разыскали нападающего. Им оказался 25-летний местный житель, который в феврале 2023 года вышел из мест лишения свободы. Мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом.
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