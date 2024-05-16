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  • У Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху через перекриття перехрестя

У Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху через перекриття перехрестя

Сьогодні 13:34
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У Дніпрі будуть ремонтувати трамвайні колії на маршрутах трамваїв №12 та №16. Через це вони змінять графік руху.

Через ремонт колій також перекриють проїзну частину на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Барвінківської. Рух транспорту буде обмежено з 9:00 суботи, 18 травня, до 19:00 неділі, 19 травня. А також – з 9:00 суботи, 25 травня, до 18:00 понеділка, 27 травня.

Про це повідомили в проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Через проведення ремонтних робіт трамваї №12 та №16 будуть працювати зі змінами:
• 18-19 травня: трамвай №16 не працюватиме.Трамваї №12 рухатимуться за скороченим маршрутом: від Старомостової площі – до вулиці Ігоря Сікорського;
• 25-26 травня: трамваї №12 та №16 не курсуватимуть.

Зазначимо, що міський голова Дніпра ще не підписав документ. Тому він поки не набрав чинності.

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Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї змінять графік руху через перекриття перехрестяУкраїнська

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