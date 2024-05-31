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  • В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

Сегодня 20:04
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На Победе снова показался из-под воды старый колесный пароход.

Новости Днепра про В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

 

Старый затонувший пароход на Победе-6 снова «вынырнул» на сушу. Это произошло из-за резкого падения уровня воды в Днепре. До этого была видна только верхушка судна, сообщает Dnepr.info

В последний раз пароход был хорошо виден в октябре 2022 года, когда уровень воды в реке снизился до критических отметок.

Новости Днепра про В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)

Когда-то днепровский «Титаник» возил людей по Днепру, но из-за дорогостоящего обслуживания пассажирское судно «списали» и пришвартовали возле косы. С тех пор колесный корабль стоит заброшенным. Некоторое время здесь ловили рыбу, но потом мародеры порезали его на металлолом, и пароход полностью пошел ко дну. Только редко, когда уровень воды в Днепре падает, можно увидеть остатки легендарного судна.

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Новости Днепра про В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Победе после резкого падения уровня воды снова виден старый колесный пароход (ФОТО)Русский

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