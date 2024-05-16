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  • У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

Сьогодні 12:54
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У Дніпрі до Дня вишиванки пам’ятник Тарасу Шевченку на Монастирському острові одягли в патріотичний жупан з мапою України.

На патріотичному вбранні, який одягли на Шевченка, зображено мапу України з вишивкою кожної області. Розмір жупана – 3 на 3,5 метри і він дуже важкий. Його виготовили повністю вручну в благодійному фонді, де навчають шити жінок-переселенок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

Фотографіями поділився “Дніпро-Оперативний”.

Також в честь свята на Монастирському острові провели танцювальний флешмоб, у якому взяли участь 100 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)Русский

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