У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

На патріотичному вбранні, який одягли на Шевченка, зображено мапу України з вишивкою кожної області. Розмір жупана – 3 на 3,5 метри і він дуже важкий. Його виготовили повністю вручну в благодійному фонді, де навчають шити жінок-переселенок.
Фотографіями поділився “Дніпро-Оперативний”.
Також в честь свята на Монастирському острові провели танцювальний флешмоб, у якому взяли участь 100 людей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Фестивального причалу в обидва боки дороги утворився кілометровий затор (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Він відзначається щорічно, третього…
"Царську" карету виставили на продаж у Новомосковську.
Деякі вулиці сучасного Дніпра раніше були засіяні кукурудзою.
У Дніпрі знову перевіряли адмінбудівлі після повідомлень про їхнє мінування.