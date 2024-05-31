Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

20 мая в Днепропетровской области закончился нерестовый запрет на всех реках и их корневых водах. Однако на некоторых водоемах рыбу еще нельзя ловить.

Об этом сообщили в Днепропетровском рыбоохранном патруле.

Нерестовый запрет до сих пор продолжается в следующих местах:

Каменское водохранилище – до 16 июня;

Днепровское водохранилище – до 13 июня;

другие водохранилища — до 9 июня;

придаточные водоемы рек – до 30 июня.

В рыбоохранном патруле призывают соблюдать правила рыбалки во время нереста. Ведь это играет немаловажную роль в воспроизводстве природных ресурсов и поддержании устойчивых запасов рыбы.

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