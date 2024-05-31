Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец

Сегодня 18:45
просмотров

В Кривом Роге в Днепропетровской области женщина упала в коммуникационный колодец.

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец

31 мая в 12:46 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Независимости Украины в Долгинцевском районе Кривого Рога женщина упала в коммуникационный колодец.

Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно спустили лестницу и помогли пострадавшей подняться на поверхность. К счастью, женщина отделалась испугом и незначительными ушибами.

Теперь с ней все хорошо. Освобождали из беды женщину пять спасателей.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодецУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодецРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:51
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

    В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.

    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных
    Новости Днепра
    Сегодня 12:11
    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных

    Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным…

    Хотела «отсидеться»: в Днепропетровской области задержали жительницу Авдеевки, которая шпионила в пользу РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 11:16
    Хотела «отсидеться»: в Днепропетровской области задержали жительницу Авдеевки, которая шпионила в пользу РФ

    В Кривом Роге задержали жительницу Авдеевки, подозреваемую в шпионаже в…

    «Растительные клептоманы»: в Кривом Роге неизвестные с корнями вырвали елки из кладбища
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    «Растительные клептоманы»: в Кривом Роге неизвестные с корнями вырвали елки из кладбища

    В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные украли елки с местного…

    Последние новости

    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня
    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

    В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.

    Сегодня 17:57
    28
    просмотров
    Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф
    Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

    Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины. Суть игры Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем…

    Сегодня 17:56
    3
    просмотров
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке

    В Днепре преступник набросился на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта.

    Сегодня 17:25
    4
    просмотров
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    Сегодня 16:54
    4
    просмотров
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

    Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.

    Сегодня 16:21
    3
    просмотров
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

    Сегодня 16:07
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор соседу с которым поссорился
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор соседу с которым поссорился

    В Синельниковском районе мужчина бросил гранату во двор своего соседа.

    Сегодня 15:41
    2
    просмотров
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

    Сегодня 15:01
    43
    просмотров
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)
    В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)

    Не царь-балконами единственными.

    Сегодня 14:52
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх