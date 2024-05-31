В Кривом Роге женщина случайно упала в коммуникационный колодец

31 мая в 12:46 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Независимости Украины в Долгинцевском районе Кривого Рога женщина упала в коммуникационный колодец.
Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно спустили лестницу и помогли пострадавшей подняться на поверхность. К счастью, женщина отделалась испугом и незначительными ушибами.
Теперь с ней все хорошо. Освобождали из беды женщину пять спасателей.
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