Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

Сегодня 17:56
просмотров

Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины. Суть игры Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем больше игрок заработает денег. Как обещает игра, со временем выигранные средства превратятся в реальную криптовалюту. […]

Новости Днепра про Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины.

Суть игры

Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем больше игрок заработает денег. Как обещает игра, со временем выигранные средства превратятся в реальную криптовалюту. Главное условие – играть в игру раз в 3 часа, иначе «намайнить» деньги не получится. Любителей заработать легкие деньги оказалось довольно много, сейчас игра насчитывает более 42 млн активных игроков.

Чем больше будет игроков – тем сильнее будет биржа и тем выше будет ценится ее криптовалюта в будущем. Монеты в игре можно заработать не только выполняя задания, но и посредством приглашения друзей в эту игру.

Пользователи социальных сетей активно делятся ссылками-приглашениями и рекомендуют другим играть в Hamster Kombat.

Перевести набранные монеты в деньги можно будет через несколько месяцев после запуска отдельного приложения для игры. Выйти оно должно в середине июня. По крайней мере это обещает разработчик игры.

Новости Днепра про Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

Почему она опасна

Как отметили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины SPRAVDI  эта игра имеет российский домен. Hamster Kombat зарегистрирован на хостинге Ru-Center со штаб-квартирой в москве. А согласно законодательству этой страны, все национальные компании должны хранить на серверах данных пользователей и предоставлять их по первому требованию правоохранителей.

Таким образом, противник может использовать личные данные жителей Украины – игроков Hamster Kombat для неизвестных целей.

Игра работает через мессенджер, поэтому все к чему он имеет доступ – не только телефонная книга, но и фото, голосовые записи, файлы и другие документы, может также стать доступно правоохранителям из рф.

Читайте также:

 

 

 

Новости Днепра про Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рфУкраїнська Новости Днепра про Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рфРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 17:57
    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

    В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.

    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке

    В Днепре преступник набросился на мужчину, стоявшего на остановке общественного…

    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Новости Днепра
    Сегодня 16:54
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха
    Новости Днепра
    Сегодня 16:21
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

    Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество…

    Последние новости

    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня
    Теперь официально: сколько будут платить за свет жители Днепра с 1 июня

    В правительстве определились с ценой на свет с 1 июня.

    Сегодня 17:57
    19
    просмотров
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке
    Вдруг набросился: в Днепре экс-заключенный ограбил мужчину на остановке

    В Днепре преступник набросился на мужчину, стоявшего на остановке общественного транспорта.

    Сегодня 17:25
    0
    просмотров
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу
    Где в Днепропетровской области нельзя ловить рыбу

    В Днепропетровской области на некоторых местах запрещено ловить рыбу.

    Сегодня 16:54
    4
    просмотров
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха
    В Днепре зафиксировали появление пыли из Центральной Азии: ухудшилось ли качество воздуха

    Пыль, пришедшая в Украину из Центральной Азии, немного ухудшила качество воздуха в Днепре.

    Сегодня 16:21
    3
    просмотров
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

    Сегодня 16:07
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор соседу с которым поссорился
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор соседу с которым поссорился

    В Синельниковском районе мужчина бросил гранату во двор своего соседа.

    Сегодня 15:41
    1
    просмотров
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

    Сегодня 15:01
    43
    просмотров
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового
    Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

    В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.

    Сегодня 14:52
    2
    просмотров
    В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)
    В Днепре на Победе был замечен трехэтажный гараж-замок (ФОТО)

    Не царь-балконами единственными.

    Сегодня 14:52
    3
    просмотров
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.

    Сегодня 14:08
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх