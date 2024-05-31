Чем опасна telegram-игра Hamster Kombat и причем тут рф

Журналисты dnepr.info узнали, чем опасна эта игра для жителей Украины.
Игрок должен всячески развивать криптобиржу. Сделать это можно с помощью щелканья по хомяку, открывая различные вкладки и выполняя легкие задания. Чем больше будет тапов по экрану – тем больше игрок заработает денег. Как обещает игра, со временем выигранные средства превратятся в реальную криптовалюту. Главное условие – играть в игру раз в 3 часа, иначе «намайнить» деньги не получится. Любителей заработать легкие деньги оказалось довольно много, сейчас игра насчитывает более 42 млн активных игроков.
Чем больше будет игроков – тем сильнее будет биржа и тем выше будет ценится ее криптовалюта в будущем. Монеты в игре можно заработать не только выполняя задания, но и посредством приглашения друзей в эту игру.
Пользователи социальных сетей активно делятся ссылками-приглашениями и рекомендуют другим играть в Hamster Kombat.
Перевести набранные монеты в деньги можно будет через несколько месяцев после запуска отдельного приложения для игры. Выйти оно должно в середине июня. По крайней мере это обещает разработчик игры.
Как отметили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины SPRAVDI эта игра имеет российский домен. Hamster Kombat зарегистрирован на хостинге Ru-Center со штаб-квартирой в москве. А согласно законодательству этой страны, все национальные компании должны хранить на серверах данных пользователей и предоставлять их по первому требованию правоохранителей.
Таким образом, противник может использовать личные данные жителей Украины – игроков Hamster Kombat для неизвестных целей.
Игра работает через мессенджер, поэтому все к чему он имеет доступ – не только телефонная книга, но и фото, голосовые записи, файлы и другие документы, может также стать доступно правоохранителям из рф.
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Яна Юхименко
Автор:
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