В Днепре популярные трамваи изменят график движения из-за перекрытия перекрестка

Из-за ремонта путей также перекроют проезжую часть на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Барвинковской. Движение транспорта будет ограничено с 9:00 субботы, 18 мая, до 19:00 воскресенья, 19 мая. А также с 9:00 субботы, 25 мая, до 18:00 понедельника, 27 мая.
Об этом сообщили в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Из-за проведения ремонтных работ и перекрытия перекрестка трамваи №12 и №16 будут работать с изменениями:
Отметим, что мэр Днепра еще не подписал документ. Поэтому он пока не вступил в силу.
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