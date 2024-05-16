В Днепре популярные трамваи изменят график движения из-за перекрытия перекрестка

В Днепре будут ремонтировать трамвайные пути на маршрутах трамваев №12 и №16. Поэтому они изменят график движения.

Из-за ремонта путей также перекроют проезжую часть на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Барвинковской. Движение транспорта будет ограничено с 9:00 субботы, 18 мая, до 19:00 воскресенья, 19 мая. А также с 9:00 субботы, 25 мая, до 18:00 понедельника, 27 мая.

Об этом сообщили в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Из-за проведения ремонтных работ и перекрытия перекрестка трамваи №12 и №16 будут работать с изменениями:

18-19 мая: трамвай №16 не будет работать.Трамваи №12 будут двигаться по сокращенному маршруту: от Старомостовой площади – до улицы Игоря Сикорского;

25-26 мая: трамваи №12 и №16 не будут курсировать.

Отметим, что мэр Днепра еще не подписал документ. Поэтому он пока не вступил в силу.

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