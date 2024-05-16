Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Новомосковську виставили на продаж “царську” карету

Сьогодні 12:46
просмотров

"Царську" карету виставили на продаж у Новомосковську.

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж

На порталі з продажу автівок з’явилося оголошення про продаж саморобної карети.

Продавець Кирило з Новомосковська Дніпропетровської області стверджує, що у 2020 році самотужки сконструював та виготовив карету. Тепер чоловік хоче продати незвичний транспорт за досить бюджетною ціною – 7 тисяч 500 гривень, або за 188 доларів. 

 

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж

Продавець зазначає, що підлога спереду оброблена синьою тканиною з більярдного столу, а стан “шикарний”. Карета має 2 місця для водіїв та 4 сидіння для пасажирів, які оббиті білою штучною шкірою. Сигнальні ліхтарі робочі. Розміри транспорту – 120 см у ширину та 280 см у довжину. 

Власник карети стверджує, що це чудовий варіант для фотовідео бізнесу з мінімальними вкладеннями. 

Весілля, свята. Карета виглядає шикарно. Каркас не прогнутий, метал без корозії, а ресори нові, – йдеться в оголошення. 

З мінусів – авто ще не має української реєстрації, тому інформація у цифрових реєстрах МВС відсутня. 

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж

Карета має золотисті вирізьблення, що придає їй “царського” виду. 

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж

Читайте також:

Новости Днепра про У Новомосковську виставили на продаж Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    День вишиванки 2024: значення символів, квітів і хто перший вдягнув вишиванку під піджак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:19
    День вишиванки 2024: значення символів, квітів і хто перший вдягнув вишиванку під піджак

    Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Він відзначається щорічно, третього…

    У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    У Дніпрі на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичне вбрання (фото)

    У Дніпрі до Дня вишиванки пам’ятник Тарасу Шевченку на Монастирському…

    У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:54
    У центрі Дніпра колись росло поле кукурудзи: оприлюднили архівні фото

    Деякі вулиці сучасного Дніпра раніше були засіяні кукурудзою.

    У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:03
    У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах

    У Дніпрі знову перевіряли адмінбудівлі після повідомлень про їхнє мінування.

    Наверх