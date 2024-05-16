У Новомосковську виставили на продаж “царську” карету

"Царську" карету виставили на продаж у Новомосковську.

На порталі з продажу автівок з’явилося оголошення про продаж саморобної карети.

Продавець Кирило з Новомосковська Дніпропетровської області стверджує, що у 2020 році самотужки сконструював та виготовив карету. Тепер чоловік хоче продати незвичний транспорт за досить бюджетною ціною – 7 тисяч 500 гривень, або за 188 доларів.

Продавець зазначає, що підлога спереду оброблена синьою тканиною з більярдного столу, а стан “шикарний”. Карета має 2 місця для водіїв та 4 сидіння для пасажирів, які оббиті білою штучною шкірою. Сигнальні ліхтарі робочі. Розміри транспорту – 120 см у ширину та 280 см у довжину.

Власник карети стверджує, що це чудовий варіант для фотовідео бізнесу з мінімальними вкладеннями.

Весілля, свята. Карета виглядає шикарно. Каркас не прогнутий, метал без корозії, а ресори нові, – йдеться в оголошення.

З мінусів – авто ще не має української реєстрації, тому інформація у цифрових реєстрах МВС відсутня.

Карета має золотисті вирізьблення, що придає їй “царського” виду.

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