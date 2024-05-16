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  • День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

Сегодня 13:19
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Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в третий четверг мая. Впервые импровизированный день вышиванки устроила студентка Черновицкого университета. В 2006 году она предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение одногруппники поддержали и со временем этот «опыт» переняли другие студенты и преподаватели.

Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

Журналисты dnepr.info собрали интересные факты об этом дне.

Свой традиционный рисунок и цвета для вышивки имеет не только каждый регион Украины, но и каждое село. В Закарпатье традиционные узоры для вышиванки – геометрические фигуры, на Волыни преобладают растительные «рисунки», два цвета в оформлении вышиванки были традиционны для Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областей. На Полтавщине и Черниговщине традиционными считаются однотонные вышиванки, где совпадает цвет рубашки и нитей из которых выполнен рисунок на ней.

Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

Каждая вышиванка несет в себе «тайное» послание, поскольку каждый узор имеет определенное значение и сегодня. Так, ромб считается символом плодородия и благосостояния, квадрат – обещает баланс и удачу, спираль является символом изменений, крест –защита от темных сил и духовное просветление, ромашка – символ любви, калина – бессмертия и долголетия.

Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

Самыми популярными цветами являлись белый, красный и черный. Нити других цветов в вышиванках появились относительно недавно.

При этом, большое количество орнаментов, которые используются в вышивке являются языческими и руническими символами. Первые вышиванки считались не просто одеждой, а имели больше мистическое значение. Их надевали для защиты от зла.

Перед тем как начать вышивать рубашку себе или своему будущему мужу девушка должна была попоститься, помолиться и вымыть руки. Вышивая мужскую рубашку, девушка нашептывала заклинания или молитвы, чтобы защитить мужа от зла и чтобы он был ей верен.

Вышиванка считалась праздничной одеждой, а первым, кто соединил ее с обычным пиджаком и брюками является писатель Иван Франко.

Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

Вышивальных швов существует более 200 разновидностей. Среди самых распространенных: гладь, ползнунок, крученый шов мережка, плетенка, козлик, выкалывание. При этом традиционная для нас сегодня вышивка крестиком появилась относительно недавно, в середине XIX века.

Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

На вышивку вручную одной рубашки может уходить от двух недель до трех лет, в зависимости от сложности техники.

История появления вышиванки вышитой черными нитками – «борщевской» довольно печальна. Считается, что во время одной из войн турки уничтожили всех мужчин в селе Борщевка. Женщины этого и соседних сел в течение нескольких поколений одевали именное такие вышиванки в знак скорби.

 

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Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджакУкраїнська Новости Днепра про День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджакРусский

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